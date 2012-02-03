ДТП при въезде на Тагилстрой, пробка растянулась до проспекта Мира
3 февраля 2012, 09:33Происшествия
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По улице Индустриальная столкнулись пассажирская Газель, автобус и два легковых автомобиля. ДТП произошло сегодня утром.
Сейчас движение по улице Индустриальная затруднено, пробка растянулась до проспекта Мира через Циолковского, сообщает очевидец Михаил Пичугин.
Пострадавших в ДТП нет. Обстоятельства ДТП выясняются.
Новость сообщил Михаил Пичугин в рамках проекта «Расскажи всем».
На фото кадр с онлайн-видеокамеры Сети Тагила
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