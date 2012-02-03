Причиной утренней пробки стало «двойное» ДТП
3 февраля 2012, 16:09Происшествия
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Сегодня в 8.20 на пересечении улиц Циолковского и Индустриальной столкнулись автобус Икарус и автомобиль Ниссан-Санни. Обе машины двигались в сторону Тагилстроя, ДТП произошло при несоблюдении бокового интервала.
Через 10 минут на этом же перекрестке произошло еще одно ДТП. Приповороте направо из левого ряда водитель Газели допустил столкновение савтомобилем Форд.
Утром движение по улице Индустриальная из-за дорожных происшествий былозатруднено, пробка растянулась до проспекта Мира через Циолковского,сообщил очевидец ДТП Михаил Пичугин. В пробке стояли и трамваи.
Пострадавших в ДТП нет.
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