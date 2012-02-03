В Серове установлена личность мужчины, изнасиловавшего двух девочек
3 февраля 2012, 12:51Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Раскрыть преступления и установить личность злоумышенника помогла связка ключей, оставленная на месте второго изнасилования.
Преступления были совершены 8 апреля и 9 декабря 2011 года в Серове. Жертвами изнасилований стали 11-летняя и 9-летняя девочки. В первом случае 34-летний мужчина насиловал ребенка в сгоревшем доме, во втором – в одной из местных школ.
К раскрытию личности насильника следователей привела связка ключей. Полицейские предположили, что можно выяснить во всех мастерских по изготовлению ключей, кто заказывал сделать эти дубликаты. Вскоре от одного из серовских «ключников» поступила информация о том, что ключи заказала пожилая женщина. Следователи выяснили, что она делала дубликаты по просьбе 34-летнего сына. Мужчину задержали, и в ходе опроса он признался в изнасилованиях.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей