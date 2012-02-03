В Серове установлена личность мужчины, изнасиловавшего двух девочек

Преступления были совершены 8 апреля и 9 декабря 2011 года в Серове. Жертвами изнасилований стали 11-летняя и 9-летняя девочки. В первом случае 34-летний мужчина насиловал ребенка в сгоревшем доме, во втором – в одной из местных школ.

К раскрытию личности насильника следователей привела связка ключей. Полицейские предположили, что можно выяснить во всех мастерских по изготовлению ключей, кто заказывал сделать эти дубликаты. Вскоре от одного из серовских «ключников» поступила информация о том, что ключи заказала пожилая женщина. Следователи выяснили, что она делала дубликаты по просьбе 34-летнего сына. Мужчину задержали, и в ходе опроса он признался в изнасилованиях.