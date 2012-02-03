В центре Нижнего Тагила произошло ДТП с участием маршрутки

По данным сотрудника дежурной части ГИБДД Нижнего Тагила, со слов участников аварии, в ней виноват водитель маршрутного такси. Он нарушил правила приоритета движения на данном перекрестке, не пропустив водителя «Десятки».

По словам очевидцев происшествия, пассажирская Газель двигалась по маршруту №35, из центра города на Рудник. Легковая машина имеет бОльшие повреждения, чем Газель. При столкновении пострадала передняя часть автомобиля.

Сегодня очень высокая аварийность на дорогах города, и все бригады ГИБДД заняты. Как только наши сотрудники закончат работать на предыдущих объектах, они выедут на место этой аварии рассказывает дежурный ГИБДД.