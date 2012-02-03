Житель Свердловской области украл у наркодилера два мешка анаши
Полиция задержала в Свердловской области молодого человека, который украл 23 килограмма марихуаны у наркодилера, отказавшегося иметь с ним дела.
Как сообщает в четверг региональное управление МВД, не уточняя даты ЧП,
По словам молодого человека, мешки с «травкой» он и двое его приятелей украли в одном из гаражей. В ходе расследования выяснилось, что бокс принадлежит сотруднице Асбестовского завода металлоконструкций. Она, по договоренности, предоставила гараж своему знакомому. Именно арендатор, уже имеющий судимость за разбои и грабежи, организовал сбыт марихуаныговорится в релизе.
Со слов задержанного удалось установить личность дилера, которого также задержали по горячим следам. В его квартире было изъято еще некоторое количество марихуаны.
Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков, виновным может грозить до десяти лет лишения свободы.