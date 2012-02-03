Житель Свердловской области украл у наркодилера два мешка анаши

Как сообщает в четверг региональное управление МВД, не уточняя даты ЧП, 21-летний мужчина, житель города Асбеста, был замечен с двумя мешками накрыше гаража. Оказалось, что в тюках он нес 23 килограмма марихуаны. В отделе полиции задержанный написал явку с повинной, признавшись, что решил отомстить дилеру, который отказался продать ему наркотики.

По словам молодого человека, мешки с «травкой» он и двое его приятелей украли в одном из гаражей. В ходе расследования выяснилось, что бокс принадлежит сотруднице Асбестовского завода металлоконструкций. Она, по договоренности, предоставила гараж своему знакомому. Именно арендатор, уже имеющий судимость за разбои и грабежи, организовал сбыт марихуаныговорится в релизе.

Со слов задержанного удалось установить личность дилера, которого также задержали по горячим следам. В его квартире было изъято еще некоторое количество марихуаны.