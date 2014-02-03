В минувшие выходные на дорогах Нижнего Тагила пострадали двое пенсионеров

Напомним, 31 января в 20:40 часов 28-летний водитель за рулем Chevrolet Cruze, следуя по проспекту Мира, сбил 29-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель, будучи с признаками алкогольного опьянения, от медицинского освидетельствования отказался. А девушка в настоящее время с переломом костей таза находится в ЦГБ №4.

Другое ДТП произошло двадцатью минутами ранее в поселке Горноуральский. У дома №49 водитель ВАЗ-2107 допустил наезд на женщину 1937 года рождения. У водителя также имелись признаки алкогольного опьянения, от освидетельствования отказался. У пенсионерки – растяжение связок тазобедренного сустава, госпитализирована в ЦГБ №3.

И еще одно ДТП произошло на Вагонке тремя днями ранее. В 16:00, водитель автомобиля Hyundai, следуя по улице Зари, наехал на мужчину 1938 года рождения. Пенсионер переходил проезжую часть по пешеходному переходу. Кстати, ДТП зарегистрировано по сообщению из ЦГБ №1 (от 1 января 2014 года). В результате ДТП пенсионер получил ушиб тазобедренного сустава и левой половины грудной клетки, был отпущен домой.

Уважаемые водители, помните: подъезжая к пешеходному переходу, необходимо снизить скорость движения, но регулировать скоростной режим перед пешеходным переходом необходимо заранее, особенно в темное время суток. В случае, если перед пешеходным переходом транспортное средство уже остановилось, водитель не должен продолжать движение через пешеходный переход, не убедившись в отсутствии пешеходов на пешеходном переходе.