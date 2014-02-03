В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе сбили пожилую женщину (ФОТО)
3 февраля 2014, 09:45Происшествия
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Сегодняшним утром случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек.
Примерно в 8:50 на перекрестке улиц Островского и Газетная на пешеходном переходе при неустановленных обстоятельствах автомобиль наехал на пенсионерку. Она следовала по пешеходному переходу в сторону улицы Газетная. Рядом с женщиной находились люди, она не могла подняться, у нее травма ноги.
Дело в том, что на данном перекрестке зеленый светофор поворота налево (в сторону налоговой) срабатывает вместе с зеленым сигналом для пешеходов. Возможно, водитель не посчитал нужным пропустить пешехода. Есть вероятность и того, что бабушка вышла на красный, чего автомобилист также не ожидал.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ДПС. Официальная информация появится позже. Тагильчане, будьте аккуратны на дорогах!
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