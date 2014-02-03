В Нижнем Тагиле пойман предприниматель-мошенник. Обманутые тагильчане, отзовитесь!

По звонку приехал опрятно одетый молодой человек, с солидной папкой документов. Он составил договор на подготовленном бланке в двух экземплярах и заверил все печатью. Мужчина указал, что принимает 30% аванса от заказчицы. В данном случае это была сумма в 10 тысяч рублей. Но к ремонту исполнитель так и не приступил. Сначала объяснял занятостью на других объектах, жаловался на свое плохое самочувствие.

Затем он вновь появился, взял в качестве предоплаты еще 20 тысяч рублей и вообще не вышел на связь. Под подозрение попал предприниматель, который в 2012 году уже был осужден к условной мере наказания за подобные преступления. Тогда жертвой его обмана стали шесть человек. Мужчина даже не поменял преступную схему и действовал, будто «под копирку». Причастность этого мужчины подтвердилась и на этот раз - потерпевшая женщина, увидев его фотографию, сразу же узнала своего «ремонтника».

Фотография предоставлена пресс-служба МВД в Нижнем Тагиле

В ходе оперативно–розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали и доставили в отдел полиции № 16 уже знакомого правоохранителям 30–летнего гражданина Петрова, который уже дал признательные показания. На данный момент следственным отделом №1 возбуждены уголовные дела по трем фактам мошенничества (ч.2 ст. 159 УК Российской Федерации).

Напомним, что в послужном криминальном списке недобросовестного ремонтника числятся такие статьи как кража, разбой, незаконное лишение свободы, а в 2005 году он был осужден за побег из-под стражи. В декабре 2008 года постановлением суда мужчина условно-досрочно освобожден из мест лишения свободы. В настоящее время злоумышленник арестован.

Сотрудники полиции не исключают вероятности того, что с данным предпринимателем заключили договоры на ремонтные услуги жители и других районов Нижнего Тагила. Обманутым гражданам можно обратиться с заявлением в дежурную часть отдела полиции по месту жительства или сообщить о таком факте по телефону 02.