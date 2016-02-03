Под Нижним Тагилом хозяйка дома и ее сожитель чуть заживо не сгорели в собственной постели
3 февраля 2016, 08:55Происшествия
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Возгорание дома в селе Покровское могло стать причиной трагедии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Пожар начался ночью в понедельник. Огненная стихия уничтожила более 70 метров жилья, надворные постройки. В это время внутри дома находилось два человека: 50-летняя владелица дома и её сожитель 55-ти лет.
Пожарные нашли пострадавших на кровати без сознания – отравились дымом. Погорельцы были вынесены из полыхающего дома и доставлены в токсикоцент. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.
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