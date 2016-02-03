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Под Нижним Тагилом хозяйка дома и ее сожитель чуть заживо не сгорели в собственной постели
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Под Нижним Тагилом хозяйка дома и ее сожитель чуть заживо не сгорели в собственной постели

3 февраля 2016, 08:55Происшествия
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