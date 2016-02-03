В Москве нетрезвые родители бросили младенцев-двойняшек в такси

На вызов вышла нетрезвая на вид пара. Ругаясь, они открыли задние двери такси, положили детей и удалились восвояси. Водитель не растерялся и незамедлительно набрал номер полиции.

Тут же на место прибыл назначенный на задание сотрудник полиции. Он без труда нашел квартиру, где находились родители двойняшек. Пьяный сабантуй был в разгаре. Недобросовестные мать и отец были выявлены среди участников пьянки и доставлены в местное отделение полиции. За аморальное поведение и невыполнение родительских обязанностей им было предъявлено обвинение.

Как выяснилось позже, новоиспеченная мама была ранее неоднократно осуждена за проституцию и у нее уже есть два ребенка-школьника.

В итоге, малыши направлены в Дом ребенка. Таксист и оперативный полицейский будут награждены за немедленное реагирование и проявленную человечность.