В Нижнем Тагиле в гараже на Вагонке задохнулись мужчина и женщина

Тела мужчины и женщины были найдены в пассажирской «Газели». Судя по всему, они устроили там посиделки с распитием алкоголя. Сотрудники полиции обнаружили бутылки из-под шампанского и настойки. Бензобак машины к моменту обнаружения погибших был пуст. Считают, что пара уснула в машине с включённым двигателем.

Начальник Следственного отдела по Дзержинскому району подтвердил редакции TagilCity.ru обнаружение тел:

Происшествие случилось в ночь с пятницы на субботу. У нас проводится проверка. Предварительно считаем, что произошло отравление окисью углерода, - рассказал он.

Когда 41-летний мужчина не пришел домой, его стали искать родственники, сообщает АН «Между строк». Именно они и обнаружили погибших. Родственники сразу помогли полиции установить личность погибшего. Кем является 42-летняя женщина, сотрудники полиции установили, пробив по базе её отпечатки пальцев.

В конце октября в Нижнем Тагиле из-за непотушенной сигареты мужчина задохнулся в собственном гараже.