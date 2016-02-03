В Нижнем Тагиле взрыв разбудил жителей Вагонки: горела мусорка (ФОТО, ВИДЕО)
Сегодня ночью на Вагонке в первом часу произошел пожар, сгорела одна из новых мусорок. Об этом редакции TagilCity.ru сообщила тагильчанка Светлана, жительница этого района.
Мужа ночью разбудил какой-то взрыв, а он разбудил меня, сказал, что начался пожар. Я испугалась, а он меня на кухню ведёт и показывает на мусорку. А она — полыхает! Неизвестно, это было самовозгорание или кто-то поджёг? Я сразу позвонила в 901, вызвала пожарных. Мне сказали, что машина уже едет. Видимо кто-то из соседей оперативно среагировал и позвонил в пожарную службу. Они быстро приехали и всё потушили. Очень жаль, мусорка у нас была новая, отремонтированная. Теперь руины стоят поделилась переживаниями Светлана.
Так какой же взрыв разбудил тагильчан? Скорее всего, в огне взорвался пустой баллончик от аэрозоля. На видео видно, что конструкция серьезно пострадала, вероятно, потребуется полная замена мусорных баков и ограждения.
Редакция TagilCity.ru надеется, что для муниципальных служб Нижнего Тагила восстановление этой мусорки не займет много времени и жителям окружающих домов не придётся изобретать, куда девать мусор, как это пришлось делать тагильчанам на Гальянке.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru