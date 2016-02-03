Житель Екатеринбурга, подозреваемый в угоне автомобиля и убийстве, может получить пожизненный срок

Следствие предполагает, что Нефедов намеревался похитить автомобиль бывшего мужа его сожительницы стоимостью более 600 тысяч рублей. В один из вечеров февраля 2015 года подозреваемый, находясь в машине жертвы, нанес последней около 17 ударов по жизненно-важным органам. От полученных травм потерпевший скончался.

Далее подозреваемый похитил транспортное средство. Чтобы избавиться от тела убитого, Нефедов вывез последнее за город, на участок дороги между Екатеринбургом и поселком Палкино. Также подозреваемый похитил из автомобиля жертвы сотовый телефон, шуруповерт и «радар-детектор».

Уголовное дело в отношении Нефедова уже направлено в Свердловский областной суд, где будет рассмотрено по существу. Подозреваемому может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.