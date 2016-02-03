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Житель Екатеринбурга, подозреваемый в угоне автомобиля и убийстве, может получить пожизненный срок
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Екатеринбурга, подозреваемый в угоне автомобиля и убийстве, может получить пожизненный срок

3 февраля 2016, 12:45Происшествия
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