Пожарные почти час тушили горевший частный дом под Нижним Тагилом
3 февраля, 12:00Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В селе Шиловка под Нижним Тагилом сгорел частный дом. Пожарные почти час боролись с открытым огнем.
Сюжеты: Нижний Тагил
Вечером 1 февраля в селе Шиловка под Нижним Тагилом загорелся частный дом. Сообщение об этом поступило в противопожарную службу в 20:12. На место незамедлительно направились 2 единицы спецтехники и 4 пожарных.
Из-за возгорания было повреждено перекрытие частного жилого дома и его кровля. Огнем было объято 50 кв. м. площади.
Как отметили в МЧС, тушение пожара продолжалось почти час. Ликвидировать открытое горение пожарным удалось только в 21:05, еще 2 часа продолжалась проливка сгоревших конструкций, пишет «Вечерний Екатеринбург».
Вечером 1 февраля также произошел пожар и в Нижнем Тагиле: в Дзержинском районе сгорела припаркованная в одном из дворов иномарка.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей