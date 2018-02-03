Пожарные почти час тушили горевший частный дом под Нижним Тагилом

Вечером 1 февраля в селе Шиловка под Нижним Тагилом загорелся частный дом. Сообщение об этом поступило в противопожарную службу в 20:12. На место незамедлительно направились 2 единицы спецтехники и 4 пожарных.

Из-за возгорания было повреждено перекрытие частного жилого дома и его кровля. Огнем было объято 50 кв. м. площади.

Как отметили в МЧС, тушение пожара продолжалось почти час. Ликвидировать открытое горение пожарным удалось только в 21:05, еще 2 часа продолжалась проливка сгоревших конструкций, пишет «Вечерний Екатеринбург».

Вечером 1 февраля также произошел пожар и в Нижнем Тагиле: в Дзержинском районе сгорела припаркованная в одном из дворов иномарка.