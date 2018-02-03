Шесть бездомных щенков были убиты неизвестными в Серове (ФОТО)

2 февраля на территории одного из промышленных предприятий в Серове были найдены шестеро щенков. Как отмечают зоозащитники, щенки вместе с матерью жили неподалеку от улицы Пристанционной, где рабочие построили им будку. Щенков было 7, только для одного из них удалось найти хозяев.

Как утверждает местный волонтер, на телах щенят обнаружены рваные раны, а также повреждения, похожие на следы от пуль. Примерно за неделю до гибели щенков пропали их мать и еще один пес: они были найдены мертвыми с аналогичными повреждениями. Зоозащитники уверены, что убийство щенков – дело человеческих рук.

По словам местных жителей, незадолго до смерти животных по территории предприятия ездил автомобиль темного цвета, где перевозят бойцовских псов. Волонтеры написали заявление в полицию с просьбой найти живодеров и привлечь их к уголовной ответственности. 2 февраля на место происшествия выезжал участковый, пишет «Глобус».