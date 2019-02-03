52-летний мужчина разыскивается в Невьянске

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Родственники и знакомые Кондюрина Сергея Александровича сообщают о том, что мужчина пропал без вести в Невьянске. К поискам привлечены волонтёры и участники поисковых отрядов.
52-летний Кондюрин Сергей Александрович пропал 1 февраля в городе Невьянск. Мужчина был одет в зимнюю куртку синего цвета с капюшоном, синие джинсы, темную шапку и чёрные ботинки. Телосложение Сергея Александровича – худощавое, рост в пределах от 170 до 175 сантиметров, серо-голубые глаза. На лице, в области носа и глаза имеются красные пятна, передаёт поисковый отряд «Прорыв».
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О местонахождении мужчины сообщать координатору по имени Ольга по номеру 8-950-5616107.
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