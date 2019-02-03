Баня горела в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом

Огонь повредил кровлю и перекрытия в частной бане на улице Октябрьской, сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. На место происшествия выезжали 2 единицы техники и 4 сотрудника МЧС. Пожар на площади 30 кв. метров удалось локализовать в течение 15-20 минут, соседние постройки не пострадали.