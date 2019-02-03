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Баня горела в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Баня горела в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом

Сегодня, 13:19ПроисшествияФото: pixabay.com
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