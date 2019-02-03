Баня горела в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом

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В ночь со 2 на 3 февраля под Нижним Тагилом в поселке Черноисточинск загорелась баня.
Сюжеты: Нижний Тагил, Пригород
Огонь повредил кровлю и перекрытия в частной бане на улице Октябрьской, сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. На место происшествия выезжали 2 единицы техники и 4 сотрудника МЧС. Пожар на площади 30 кв. метров удалось локализовать в течение 15-20 минут, соседние постройки не пострадали.
В целом огнеборцы тушили этот пожар в течение 1,5 часов с учетом проливки и разбора сгоревших конструкций.
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