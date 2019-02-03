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Пожар произошел в Магнетитовой шахте в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Abstract 1868624 960 720

Пожар произошел в Магнетитовой шахте в Нижнем Тагиле

Сегодня, 08:30ПроисшествияФото: pixabay.com
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