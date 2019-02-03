Пожар произошел в Магнетитовой шахте в Нижнем Тагиле

О произошедшем специалистов оповестила пожарная сигнализация в помещении раздевалки отдельного административного здания на территории предприятия.

Огнеборцы получили сигнал о возгорании в 18.25, полная победа над огнем заняла у них 30 минут, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области. Были задействованы 28 человек и 10 единиц техники.