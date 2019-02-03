Пожар произошел в Магнетитовой шахте в Нижнем Тагиле

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Возгорание в раздевалке административного корпуса шахты Магнетитовой произошел вечером 2 февраля в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
О произошедшем специалистов оповестила пожарная сигнализация в помещении раздевалки отдельного административного здания на территории предприятия.
Огнеборцы получили сигнал о возгорании в 18.25, полная победа над огнем заняла у них 30 минут, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области. Были задействованы 28 человек и 10 единиц техники.
Огонь распространился на 15 квадратных метров, но в здании людей не было, поэтому в результате пожара никто не пострадал.
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