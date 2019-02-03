Совершивший убийство шизофреник работал врачом в больнице Челябинска

Лжеврач на протяжении двух месяцев вел прием людей в кабинете профилактики. В его обязанности входило консультирование пациентов по вопросам здорового образа жизни.

В больницу мужчина устроился работать по поддельным документам, поскольку медицинского образования у него не было. В 2000 году, когда челябинцу было 16 лет, он был признан больным шизофренией со стремлением к убийству. Экспертиза была назначена в результате того, что молодой человек убил своего одноклассника и расчленил его тело.

Парень жил с отцом, который работал психиатром. Он увлекался черной магией, ставил опыты над животными, в будущем планировал стать врачом.

После убийства он 10 лет проходил лечение в психбольнице. В 2012 году его оттуда выпустили и он лечился амбулаторно.

Лжеврач был активным участником медицинских форумов. Там он писал, что работает в больнице. На одном из таких форумов его узнал психиатр, который ранее занимался лечением шизофреника. Именно он сообщил в прокуратуру о происходящем.