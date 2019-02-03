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Совершивший убийство шизофреник работал врачом в больнице Челябинска
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Совершивший убийство шизофреник работал врачом в больнице Челябинска

Сегодня, 09:00ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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