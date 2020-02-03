Российский советник по здравоохранению с женой найдены мертвыми в Цхинвале
Сегодня, 22:19ПроисшествияФото: south-ossetia.info
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В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена, пишет lenta.
Игоря Галя вместе с женой нашли в их доме в Цхинвале. Причина смерти россиян пока неизвестна, по предварительной версии, они отравились угарным газом. На месте работают следователи, признаков насильственной смерти на телах не найдено.
Галь занимал должность советника по вопросам здравоохранения и социальной политики с 2016 года. До этого он работал в департаменте здравоохранения Москвы.
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