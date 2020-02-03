В Нижнем Тагиле неизвестный водитель насмерть сбил косулю и скрылся с места ДТП

Труп животного увидели другие водители и вызвали сотрудников Госавтоинспекции. По мнению инспекторов, косуля пришла со стороны пруда и пыталась перебежать дорогу.

Водителю грозит административная ответственность по статье «Наезд на животное», а также наказание за оставление места ДТП. По словам полицейских, автомобиль можно установить с помощью камер наблюдения.