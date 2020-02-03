В Нижнем Тагиле неизвестный водитель насмерть сбил косулю и скрылся с места ДТП
Сегодня, 17:41ПроисшествияФото: ИА «Все новости»
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Днем 3 января в Нижнем Тагиле около Скорбящинского женского монастыря на улице Красногвардейская неустановленный автомобиль насмерть сбил косулю и скрылся с места аварии, сообщает ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Труп животного увидели другие водители и вызвали сотрудников Госавтоинспекции. По мнению инспекторов, косуля пришла со стороны пруда и пыталась перебежать дорогу.
Водителю грозит административная ответственность по статье «Наезд на животное», а также наказание за оставление места ДТП. По словам полицейских, автомобиль можно установить с помощью камер наблюдения.
Погибшую косулю заберут сотрудники лесничества.
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