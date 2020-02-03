В Нижнем Тагиле с третьего этажа выпала полуторагодовалая девочка

Инцидент произошёл в доме № 123 на улице Пархоменко. Девочка выпала из окна, после чего её доставили в Детскую больницу № 3. Информация о случившемся поступила в единую дежурно-диспетчерскую службу. В пресс-службе МУ МВД Нижнетагильское рассказали TagilCity.ru, что инцидент произошёл, когда мать девочки находилась на кухне

Ребенок выпал с третьего этажа. Выяснили, что мама с девочкой была в доме, готовила на кухне и в этот момент девочка оказалась одна в комнате, забралась на диван и сумела открыть ручку окна, рассказали в пресс-службе.

На месте происшествия работали сотрудники отдела полиции №18 и инспекторы ПДН. Ими было установлено, что мать 1982 года рождения одна воспитывает троих детей: совершеннолетнего, 14-летнего и полуторагодовалую девочку.

Старшие дети учатся. В поле зрения полиции семья никогда не попадала. В квартире порядок, о детях заботятся. Сотрудники ПДН проводят проверку, при необходимости будет оказана психологическая помощь, сообщили TagilCity.ru в полиции.