В Свердловской области грузовой поезд сошел с рельс

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В Свердловской области 3 февраля между поселками Грязновское и Шипелово грузовой поезд сошел с рельс, сообщает «Комсомольская правда».
Из-за происшествия произошел сбой в движении других составов, однако на текущий момент движение восстановлено. В результате инцидента никто не пострадал. Убрать грузовой состав планируют в течение дня.
В транспортной полиции УрФО пояснили, что обязанность убрать вагоны закреплена за предприятием, которому они принадлежат.
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