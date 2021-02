Есть пострадавший: в Нижнем Тагиле на улице Циолковского загорелась квартира

В центре Нижнего Тагила произошло возгорание в квартире пятиэтажного жилого дома, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Инцидент произошел 3 февраля. Сообщение о задымлении в квартире на улице Циолковского поступило на пульт диспетчеру в 16.40 На площади четыре квадратных метра было повреждено домашнее имущество. В процессе операции пожарные спасли восемь тагильчан, из них три горожанина при помощи спасательной маски дыхательного аппарата. Есть один пострадавший. В тушении возгорания были задействованы три единицы техники и семь человек личного состава. Photo: ГУ МЧС по Свердловской области Напомним, 2 февраля в школе в Каменске-Уральском произошло возгорание в подвале. Две ученицы были госпитализированы. В Каменске-Уральском при пожаре в школе пострадали две ученицы

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter