Есть пострадавший: в Нижнем Тагиле на улице Циолковского загорелась квартира

Есть пострадавший: в Нижнем Тагиле на улице Циолковского загорелась квартира

Вчера, 21:41ПроисшествияPhoto: ГУ МЧС по Свердловской области
В центре Нижнего Тагила произошло возгорание в квартире пятиэтажного жилого дома, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Инцидент произошел 3 февраля. Сообщение о задымлении в квартире на улице Циолковского поступило на пульт диспетчеру в 16.40

На площади четыре квадратных метра было повреждено домашнее имущество. В процессе операции пожарные спасли восемь тагильчан, из них три горожанина при помощи спасательной маски дыхательного аппарата. Есть один пострадавший.

В тушении возгорания были задействованы три единицы техники и семь человек личного состава.

Photo:ГУ МЧС по Свердловской области

Напомним, 2 февраля в школе в Каменске-Уральском произошло возгорание в подвале. Две ученицы были госпитализированы.

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