На Урале сайт телеканала из-за взлома начал показывать расследование Навального

В Свердловской области сайт «Четвертого канала» начал показывать расследование Алексея Навального про «дворец Путина».

Взлом произошел 3 февраля. Пользователи пытались зайти на сайт «Четвертого телеканала», а попадали на расследование признанного иностранным агентом ФБК, пишет 66.ru. Представители телеканала сообщили изданию, что неполадки с сайтом были замечены около 00.00. Специалисты сразу начали работать над устранением неисправности. Отмечается, что у жителей в данный момент проявляется более активный интерес к ресурсу, так как канал разыгрывает квартиру. Вскоре после взлома сайт начал функционировать в нормальном режиме. Напомним, Алексей Навальный был приговорен судом города Москвы к 3,5 года колонии. Кроме того, оппозиционеру назначили выплату штрафа в размере полумиллиона рублей. Мосгорсуд приговорил оппозиционера Алексея Навального к 3,5 годам лишения свободы

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter