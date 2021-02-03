На Урале сайт телеканала из-за взлома начал показывать расследование Навального

На Урале сайт телеканала из-за взлома начал показывать расследование Навального

Сегодня, 12:34ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области сайт «Четвертого канала» начал показывать расследование Алексея Навального про «дворец Путина».

Взлом произошел 3 февраля. Пользователи пытались зайти на сайт «Четвертого телеканала», а попадали на расследование признанного иностранным агентом ФБК, пишет 66.ru.

Представители телеканала сообщили изданию, что неполадки с сайтом были замечены около 00.00. Специалисты сразу начали работать над устранением неисправности. Отмечается, что у жителей в данный момент проявляется более активный интерес к ресурсу, так как канал разыгрывает квартиру.

Вскоре после взлома сайт начал функционировать в нормальном режиме.

Напомним, Алексей Навальный был приговорен судом города Москвы к 3,5 года колонии. Кроме того, оппозиционеру назначили выплату штрафа в размере полумиллиона рублей.

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