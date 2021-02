Пострадали двое: в Нижнем Тагиле водитель легковушки залетел под МАЗ

3 февраля в Нижнем Тагиле водитель «Дэу Нексия» не справился с управлением и влетел под ехавший навстречу МАЗ.

ДТП произошло около 7.30 в районе поселка Покровка. Единая диспетчерская служба Горноуральского городского округа передала информацию в МБУ «Центр защиты населения». На место происшествия была направлена поисково-спасательная группа. В салоне легкового автомобиля оказались зажаты двое пожилых людей: мужчина и женщина. На месте ДТП спасатели при помощи аварийно-гидравлического инструмента извлекли пострадавших и передали сотрудникам скорой помощи,рассказал редакции TagilCity.ru директор учреждения Сергей Коперкин. ДТП произошло на 28 километре трассы Нижняя Салда-Нижний Тагил, транспорт получил механические повреждения, рассказали редакции в Отделе пропаганды ГИБДД. Photo: МБУ «Центр защиты населения» Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Дэу Нексия» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем МАЗ. Водитель иномарки получил перелом правой голени, пассажирка — ушиб грудной клетки. Оба отправлены в ЦГБ Верхней Салды, пояснили в ведомстве. Напомним, 2 февраля в Екатеринбурге на Сибирском тракте при лобовом столкновении автомобилей серьезно пострадали три человека. Серьезно пострадали три человека: в Екатеринбурге автомобиль вылетел на встречку

