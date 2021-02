Серьезно пострадали три человека: в Екатеринбурге автомобиль вылетел на встречку

2 февраля в Екатеринбурге на Сибирском тракте произошло лобовое столкновение автомобилей, при этом серьезные травмы получили три человека.

По словам очевидцев, водитель Mitsubishi Lancer на повороте не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с Nissan Qashqai. Водителя Mitsubishi от удара отбросило на пассажирское сиденье, но он не пострадал. Травмы получили пассажиры автомобиля: 55-летний мужчина доставлен в реанимацию, 50-летнюю женщину госпитализировали с травмой позвоночника и ушибом грудной клетки. У водителя Nissan серьезный перелом колена. Всех участников ДТП из машин извлекали сотрудники МЧС. По предварительной информации, водитель Mitsubishi при движении в сторону микрорайона Компрессорный выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Nissan. Обстоятельства ДТП будут установлены в ходе дознания,сообщили E1 в ГИБДД по Екатеринбургу. Напомним, 26 января на Восточном шоссе водитель выехал на встречную полосу движения и протаранил два автомобииля. Выехал на встречку: в Нижнем Тагиле на Восточном шоссе столкнулись три иномарки

