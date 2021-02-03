Серьезно пострадали три человека: в Екатеринбурге автомобиль вылетел на встречку

Серьезно пострадали три человека: в Екатеринбурге автомобиль вылетел на встречку

Сегодня, 09:37ПроисшествияPhoto: Е1.ru
2 февраля в Екатеринбурге на Сибирском тракте произошло лобовое столкновение автомобилей, при этом серьезные травмы получили три человека.

По словам очевидцев, водитель Mitsubishi Lancer на повороте не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с Nissan Qashqai.

Водителя Mitsubishi от удара отбросило на пассажирское сиденье, но он не пострадал. Травмы получили пассажиры автомобиля: 55-летний мужчина доставлен в реанимацию, 50-летнюю женщину госпитализировали с травмой позвоночника и ушибом грудной клетки.

У водителя Nissan серьезный перелом колена. Всех участников ДТП из машин извлекали сотрудники МЧС.

По предварительной информации, водитель Mitsubishi при движении в сторону микрорайона Компрессорный выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Nissan. Обстоятельства ДТП будут установлены в ходе дознания,сообщили E1 в ГИБДД по Екатеринбургу.

Напомним, 26 января на Восточном шоссе водитель выехал на встречную полосу движения и протаранил два автомобииля.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
дтплобовое столкновениепострадавшиеЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы