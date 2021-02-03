Серьезно пострадали три человека: в Екатеринбурге автомобиль вылетел на встречку

По словам очевидцев, водитель Mitsubishi Lancer на повороте не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с Nissan Qashqai.
Водителя Mitsubishi от удара отбросило на пассажирское сиденье, но он не пострадал. Травмы получили пассажиры автомобиля: 55-летний мужчина доставлен в реанимацию, 50-летнюю женщину госпитализировали с травмой позвоночника и ушибом грудной клетки.
У водителя Nissan серьезный перелом колена. Всех участников ДТП из машин извлекали сотрудники МЧС.
По предварительной информации, водитель Mitsubishi при движении в сторону микрорайона Компрессорный выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Nissan. Обстоятельства ДТП будут установлены в ходе дознания,сообщили E1 в ГИБДД по Екатеринбургу.
Напомним, 26 января на Восточном шоссе водитель выехал на встречную полосу движения и протаранил два автомобииля.