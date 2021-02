В Екатеринбурге пьяный пациент избил фельдшера скорой помощи

В Екатеринбурге пьяный мужчина избил фельдшера скорой помощи, у женщины контузия глаза.

Вызов в диспетчерскую скорой помощи поступил 2 февраля около 21.00. Звонящий сообщил о мужчине, которому стало плохо на улице. На вызов выехала 137-я бригада с 10-й подстанции, в ее составе было два фельдшера. Оказалось, что на Вторчермете мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения лежал на улице рядом с магазином. Общественное место — это показание к госпитализации, мы таких пациентов не можем оставить на улице, везем в приемный покой,рассказали сотрудники скорой помощи Е1. По словам бригады, несмотря на то, что мужчина был сильно пьян, он был чисто одет и подстрижен. Медики повезли его в ЦГБ № 20. В машине скорой помощи он на какое-то время уснул. После пробуждения мужчина ударил по голове одного из фельдшеров, открыл дверь, выскочил и хотел убежать. Из-за опьянения он не смог этого сделать, так как еле держался на ногах. Водитель бригады помог задержать его. На место происшествия вызвали сотрудников полиции. Пьяного мужчину все-таки доставили в приемное отделение ЦГБ № 20. Там он тоже вел себя агрессивно, несмотря на присутствие полиции. После осмотра врача его повезли в отделение. Пострадавшей женщине-фельдшеру 48 лет, в скорой помощи она работает больше 20 лет. Она пояснила, что компьютерная томография выявила контузию правого глаза, также у нее синяк на скуле. Как я сейчас себя чувствую? Я чувствую себя насекомым. За что я получила? Почему я сейчас должна идти на больничный? Я не понимаю,говорит фельдшер. 3 февраля женщину дополнительно осмотрят в травмпункте, лечиться она будет в течение трех недель. Напомним, в ноябре 2020 года пьяный муж пациентки с коронавирусом напал на медиков скорой помощи из-за отказа в госпитализации. В Екатеринбурге пьяный муж заболевшей COVID-19 напал на медиков «скорой»

