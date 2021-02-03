Возможно погибли: в Красноярске трое пожарных пропали при тушении склада запчастей

Предварительно, трое сотрудников пожарно-спасательной службы зашли в горящее помещение для поиска человека, который мог находиться внутри. Спустя некоторое время они перестали выходить на связь, при этом по рации успели сообщить, что у них закончился кислород, сообщает ТАСС.