Возможно погибли: в Красноярске трое пожарных пропали при тушении склада запчастей

Возможно погибли: в Красноярске трое пожарных пропали при тушении склада запчастей

Сегодня, 16:12ПроисшествияPhoto: ГУ МЧС по Красноярскому краю
В Красноярске трое пожарных пропали во время тушения склада автозапчастей.

В региональном МЧС гибель огнеборцев пока не подтверждают, они официально считаются пропавшими.

На месте пожара работает 118 человек личного состава и 37 единиц техники. Пожару присвоен самый высокий ранг опасности, его площадь составила 3,5 тысячи квадратных метров, тушение продолжается.

Предварительно, трое сотрудников пожарно-спасательной службы зашли в горящее помещение для поиска человека, который мог находиться внутри. Спустя некоторое время они перестали выходить на связь, при этом по рации успели сообщить, что у них закончился кислород, сообщает ТАСС.

Video:Силовики / Telegram.org

В группах пожарных в соцсетях коллеги и сочувствующие выражают соболезования. Названы предположительно погибшие спасатели: старшие прапорщики Алексей Пузырев и Анатолий Жалнерчик, а также сержант Максим Рябцев.

В Красноярск вылетел замминистра МЧС России Илья Денисов.

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