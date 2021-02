Возможно погибли: в Красноярске трое пожарных пропали при тушении склада запчастей

В Красноярске трое пожарных пропали во время тушения склада автозапчастей.

В региональном МЧС гибель огнеборцев пока не подтверждают, они официально считаются пропавшими. На месте пожара работает 118 человек личного состава и 37 единиц техники. Пожару присвоен самый высокий ранг опасности, его площадь составила 3,5 тысячи квадратных метров, тушение продолжается. Предварительно, трое сотрудников пожарно-спасательной службы зашли в горящее помещение для поиска человека, который мог находиться внутри. Спустя некоторое время они перестали выходить на связь, при этом по рации успели сообщить, что у них закончился кислород, сообщает ТАСС. Video: Силовики / Telegram.org В группах пожарных в соцсетях коллеги и сочувствующие выражают соболезования. Названы предположительно погибшие спасатели: старшие прапорщики Алексей Пузырев и Анатолий Жалнерчик, а также сержант Максим Рябцев. В Красноярск вылетел замминистра МЧС России Илья Денисов.

