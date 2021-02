В Нижнем Тагиле из фуры «Магнита» на припаркованную иномарку выпала тележка

В Нижнем Тагиле у «Магнита» на улице Пархоменко при разгрузке фуры выпала тележка и разбила припаркованный автомобиль.

Photo: ОД «Тагил без ям» Инцидент произошел 31 января. При разгрузке товара в магазин «Магнит» в центре города из кузова грузовика выпала тележка и повредила припаркованную иномарку, сообщается в группе «Од Тагил без ям» во «Вконтакте». Сотрудник магазина осуществлял выгрузку товаров. Он не смог удержать тележку и она упала на стоявший рядом автомобиль, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе «Магнита». Представители магазина уточнили, что водитель транспортного средства вызвал сотрудников ГИБДД, которые составили акт. В пресс-службе отметили, что водитель иномарки не имеет претензий к сотруднику магазина. В Нижнем Тагиле фура «Магнита» врезалась в жилой дом Напомним, 18 января грузовик «Магнита» врезался в жилой многоквартирный дом. Заезжая на разгрузку, водитель не справился с управлением и допустил столкновение со зданием.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter