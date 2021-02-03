В Нижнем Тагиле из фуры «Магнита» на припаркованную иномарку выпала тележка

В Нижнем Тагиле из фуры «Магнита» на припаркованную иномарку выпала тележка

Сегодня, 20:41ПроисшествияPhoto: ОД «Тагил без ям»
В Нижнем Тагиле у «Магнита» на улице Пархоменко при разгрузке фуры выпала тележка и разбила припаркованный автомобиль.

Photo:ОД «Тагил без ям»

Инцидент произошел 31 января. При разгрузке товара в магазин «Магнит» в центре города из кузова грузовика выпала тележка и повредила припаркованную иномарку, сообщается в группе «Од Тагил без ям» во «Вконтакте».

Сотрудник магазина осуществлял выгрузку товаров. Он не смог удержать тележку и она упала на стоявший рядом автомобиль, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе «Магнита».

Представители магазина уточнили, что водитель транспортного средства вызвал сотрудников ГИБДД, которые составили акт.

В пресс-службе отметили, что водитель иномарки не имеет претензий к сотруднику магазина.

Напомним, 18 января грузовик «Магнита» врезался в жилой многоквартирный дом. Заезжая на разгрузку, водитель не справился с управлением и допустил столкновение со зданием.

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