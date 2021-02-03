Житель Невьянска зарубил начальника колуном и разослал видео знакомым

Житель Невьянска зарубил начальника колуном и разослал видео знакомым

Сегодня, 11:06ПроисшествияPhoto: СУ СКР по Свердловской области
Разнорабочий из Невьянска зарубил бригадира колуном и зарезал ножом, снял на видео и разослал своим знакомым, сообщает СУ СКР по Свердловской области.

По версии следствия, в ночь на 1 февраля 2021 года ранее неоднократно судимый 24-летний житель Невьянска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в посёлке Верхнее Дуброво убил 44-летнего бригадира колуном и ножом.

В ходе допроса он рассказал, что с потерпевшим они работали вместе в одной строительной организации. Выполняя работы в Верхнем Дуброво, мужчины вместе жили в арендованном доме. При этом начальник в последнее предъявлял к нему претензии по работе и в быту.

Перед убийством оба мужчины выпивали алкоголь. Когда бригадир пошел спать, подозреваемый решил его убить. Зайдя в комнату он сначала нанёс ему несколько ударов колуном по голове, а затем взял нож и ударил бригадира в шею. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия, но подозреваемый не покинул место преступления.

Он стал снимать на свой сотовый телефон видео, запечатлевая не только окровавленного потерпевшего, но и цинично комментируя происходящее,рассказал TagilCity.ru руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Затем он разослал запись своим знакомым и сообщил, что расправился с надоевшим бригадиром.

Потом мужчина сообщил хозяину дома о произошедшем, тот вызвал сотрудников полиции, которые задержали подозреваемого. Ему предъявлено обвинение по ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство), рабочему грозит срок до 15 лет колонии.

Напомним, 71-летнюю пенсионерку из Екатеринбурга обвиняют в убийстве топором собственного сына.

Related news:
Свердловская областьубийствополициятопорНевьянск
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы