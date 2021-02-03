Житель Невьянска зарубил начальника колуном и разослал видео знакомым

Перед убийством оба мужчины выпивали алкоголь. Когда бригадир пошел спать, подозреваемый решил его убить. Зайдя в комнату он сначала нанёс ему несколько ударов колуном по голове, а затем взял нож и ударил бригадира в шею. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия, но подозреваемый не покинул место преступления.