Житель Невьянска зарубил начальника колуном и разослал видео знакомым

Разнорабочий из Невьянска зарубил бригадира колуном и зарезал ножом, снял на видео и разослал своим знакомым, сообщает СУ СКР по Свердловской области.

По версии следствия, в ночь на 1 февраля 2021 года ранее неоднократно судимый 24-летний житель Невьянска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в посёлке Верхнее Дуброво убил 44-летнего бригадира колуном и ножом. В ходе допроса он рассказал, что с потерпевшим они работали вместе в одной строительной организации. Выполняя работы в Верхнем Дуброво, мужчины вместе жили в арендованном доме. При этом начальник в последнее предъявлял к нему претензии по работе и в быту. Перед убийством оба мужчины выпивали алкоголь. Когда бригадир пошел спать, подозреваемый решил его убить. Зайдя в комнату он сначала нанёс ему несколько ударов колуном по голове, а затем взял нож и ударил бригадира в шею. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия, но подозреваемый не покинул место преступления. Он стал снимать на свой сотовый телефон видео, запечатлевая не только окровавленного потерпевшего, но и цинично комментируя происходящее,рассказал TagilCity.ru руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Затем он разослал запись своим знакомым и сообщил, что расправился с надоевшим бригадиром. Потом мужчина сообщил хозяину дома о произошедшем, тот вызвал сотрудников полиции, которые задержали подозреваемого. Ему предъявлено обвинение по ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство), рабочему грозит срок до 15 лет колонии. Напомним, 71-летнюю пенсионерку из Екатеринбурга обвиняют в убийстве топором собственного сына. На Урале пенсионерку обвиняют в убийстве сына топором из-за денег на водку

