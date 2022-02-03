17-летняя «закладчица» из Кушвы была задержана с наркотиками в Нижнем Тагиле

17-летняя «закладчица» из Кушвы была задержана с наркотиками в Нижнем Тагиле
17-летняя «закладчица» из Кушвы была задержана с наркотиками в Нижнем Тагиле
Сегодня, 19:39ПроисшествияФото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
17-летнюю девушку из Кушвы задержали полицейские, когда она делала «закладки» в Нижнем Тагиле. У нее было изъято боле 100 грамм синтетических наркотиков.

Подозреваемую задержали в частном секторе на улице 2-я Декабрьская. При обыске в квартире, которую она арендовала, были обнаружены весы, упаковочные пакеты, изолента и другие вещи для фасовки наркотиков.

Девушка пояснила, что с ней связался неизвестный в одном из мессенджеров и предложил заработать на распространении запрещенных веществ. За одну «закладку» ей было обещано 300 рублей. Подозреваемая согласилась и стала работать в Кушве и Нижнем Тагиле.

Затем задержанная купила необходимые вещи для фасовки наркотиков, так как незнакомец также обещал за это платить.

Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде, ранее на учете в ПДН она не состояла. За незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере ей грозит до 20 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

Фото:МУ МВД России «Нижнетагильское»

Напомним, в конце января в Нижнем Тагиле были задержаны два наркокурьера из Нижнего Новгорода. У мужчин было изъято более 40 свертков запрещенных веществ массой более 100 грамм.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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