17-летняя «закладчица» из Кушвы была задержана с наркотиками в Нижнем Тагиле

17-летнюю девушку из Кушвы задержали полицейские, когда она делала «закладки» в Нижнем Тагиле. У нее было изъято боле 100 грамм синтетических наркотиков.

Подозреваемую задержали в частном секторе на улице 2-я Декабрьская. При обыске в квартире, которую она арендовала, были обнаружены весы, упаковочные пакеты, изолента и другие вещи для фасовки наркотиков. Девушка пояснила, что с ней связался неизвестный в одном из мессенджеров и предложил заработать на распространении запрещенных веществ. За одну «закладку» ей было обещано 300 рублей. Подозреваемая согласилась и стала работать в Кушве и Нижнем Тагиле. Затем задержанная купила необходимые вещи для фасовки наркотиков, так как незнакомец также обещал за это платить. Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде, ранее на учете в ПДН она не состояла. За незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере ей грозит до 20 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское». Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское» Напомним, в конце января в Нижнем Тагиле были задержаны два наркокурьера из Нижнего Новгорода. У мужчин было изъято более 40 свертков запрещенных веществ массой более 100 грамм. Двух наркокурьеров из Нижнего Новгорода задержали в Нижнем Тагиле

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