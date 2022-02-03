Брат экс-опера из Нижнего Тагила Руслана Белоконного устроил скандал в здании суда

Брат экс-опера из Нижнего Тагила Руслана Белоконного устроил скандал в здании суда
Брат экс-опера из Нижнего Тагила Руслана Белоконного устроил скандал в здании суда
Сегодня, 16:00ПроисшествияФото: TagilCity.ru
Пришедший в Тагилстроевский райсуд брат бывшего полицейского из Нижнего Тагила Руслана Белоконного устроил скандал на входе в здание. Тагильчанин отказался использовать медицинскую маску.

Инцидент произошел в 15:30 в четверг, 3 февраля в здании Тагилстроевского райсуда Нижнего Тагила. Мужчина, зашедший в холл, представился братом экс-опера Руслана Белоконного — тагильчанин пришел на заседание по делу бывшего полицейского об отказе от прохождения освидетельствования, передает корреспондент TagilCity.ru из суда.

Фото:tagilcity.ru

Тагильчанин, представившийся братом Руслана Белоконного, нецензурно выражался в адрес судебных приставов, устроил скандал. Результатом конфликта стал вызванный работниками суда наряд полиции.

Фото:tagilcity.ru

Напомним, экс-опера из Нижнего Тагила задержали вечером 27 января возле Дворца Ледового спорта на Вагонке. Мужчину отвезли в мировой суд, после чего заключили под стражу на 10 суток.

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