Брат экс-опера из Нижнего Тагила Руслана Белоконного устроил скандал в здании суда

Инцидент произошел в 15:30 в четверг, 3 февраля в здании Тагилстроевского райсуда Нижнего Тагила. Мужчина, зашедший в холл, представился братом экс-опера Руслана Белоконного — тагильчанин пришел на заседание по делу бывшего полицейского об отказе от прохождения освидетельствования, передает корреспондент TagilCity.ru из суда.