Брат экс-опера из Нижнего Тагила Руслана Белоконного устроил скандал в здании суда

Инцидент произошел в 15:30 в четверг, 3 февраля в здании Тагилстроевского райсуда Нижнего Тагила. Мужчина, зашедший в холл, представился братом экс-опера Руслана Белоконного — тагильчанин пришел на заседание по делу бывшего полицейского об отказе от прохождения освидетельствования, передает корреспондент TagilCity.ru из суда.
Тагильчанин, представившийся братом Руслана Белоконного, нецензурно выражался в адрес судебных приставов, устроил скандал. Результатом конфликта стал вызванный работниками суда наряд полиции.
Напомним, экс-опера из Нижнего Тагила задержали вечером 27 января возле Дворца Ледового спорта на Вагонке. Мужчину отвезли в мировой суд, после чего заключили под стражу на 10 суток.