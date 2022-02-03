Бывшие подчиненные экс-главы ГИБДД Тагила Анатолия Чернова признали вину и раскаялись

Суд скоро поставит точку в деле экс-главы ГИБДД Тагила Анатолия Чернова

Проходившие по делу о превышении должностных полномочий сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила признали свою вину и раскаялись в содеянном. Такие слова Сергей Петухов, Константин Бабушкин и Денис Холстинин произнесли в зале суда во время последнего слова.

Бывшие сотрудники госавтоинспекции Нижнего Тагила Сергей Петухов, Денис Холстинин и Константин Бабушкин выступили с последним словом. Последнее заседание по делу о превышении ими должностных полномочий рассматривалось в четверг, 3 февраля в Тагилстроевском райсуде. Как передает корреспондент TagilCity.ru из зала заседаний, все трое признали вину и просят суд смягчить наказание за содеянное. Ваша честь, уважаемый суд, вину свою признаю. Желаю, чтобы меня не наказывали строго, я вину свою признал. Теперь я раскаиваюсь, заявил Константин Бабушкин. Бывший заместитель командира взвода Сергей Петухов в своей речи подчеркнул, что раскаивается в содеянном. Свою вину я признавал, признаю по сей день. Ранее с 2011 года я работ в правоохранительных органах и не совершал каких-либо проступков либо преступлений. Искренне раскаиваюсь в содеянном. Я понимаю, что своими действиями я оставил негативный след не только на своей жизни и жизни своей семьи, малолетнего ребенка, близких, родственников, родных. Но и также на репутации органов внутренних дел. Я очень сожалею о своем поступке, о том, что подвел своих родителей, и не стал идеальным примером для своего малолетнего сына,заявил во время последнего слова Сергей Петухов. Фото: tagilcity.ru Также экс-полицейский попросил суд о смягчении наказания — не лишать его свободы. По словам бывшего сотрудника ГИБДД, на его иждивении находятся родители и малолетний сын. Мама практически находится на иждивении в связи с тяжелой онкологической болезнью, мой малолетний сын в своем возрасте сильно нуждается в отцовской заботе,подчеркнул Сергей Петухов. Суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения по делу. Приговор огласят 10 февраля. Ранее экс-начальник ГИБДД Нижнего Тагила Анатолий Чернов в своем последнем слове заявил, что вины не признает. Экс-глава ГИБДД Нижнего Тагила Анатолий Чернов выступил в суде с последним словом

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