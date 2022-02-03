Дело экс-опера Белоконного рассматривают в Тагилстроевском суде Нижнего Тагила

Бывшего полицейского Руслана Белоконного привели в Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила в сопровождении бойцов ОМОН. Согласно картотеке дел, в ходе судебного заседания должно было рассматриваться дело о пьяной езде, однако, как передает корреспондент TagilCity.ru из зала суда, началось слушание о подлоге улик. Дело об административном правонарушении по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» ст. 12.26 п. 2 КоАП РФ было рассмотрено до того, как подсудимого доставили в зал заседаний.