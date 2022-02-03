Дело экс-опера Белоконного рассматривают в Тагилстроевском суде Нижнего Тагила

Бывшего полицейского Руслана Белоконного привели в Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила в сопровождении бойцов ОМОН. Согласно картотеке дел, в ходе судебного заседания должно было рассматриваться дело о пьяной езде, однако, как передает корреспондент TagilCity.ru из зала суда, началось слушание о подлоге улик. Дело об административном правонарушении по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» ст. 12.26 п. 2 КоАП РФ было рассмотрено до того, как подсудимого доставили в зал заседаний.
Адвокатом Белоконного на сайте суда значится Алексей Усатов. Однако, во время заседания выяснилось, что правозащитник тагильчанина — Ольга Анисимова из Курганской области — не смогла присутствовать на судебном заседании, поэтому экс-оперативнику предоставили государственного адвоката.
Я отказываюсь от данного защитника, так как у меня есть договор с другим защитником по соглашению, заявил Руслан Белоконный во время заседания.
По словам подсудимого, следователь Евгений Варехин не пригласил его адвоката на следственные мероприятия.
Вчера мой защитник приехал специально из другого города, ждал приглашения к следственным действиям,сказал экс-полицейский.
В итоге судья Татьяна Шалагинова спустя полтора часа после ходатайства Руслана Белоконного, отклонила его просьбу об отводе защитника. В ответ на данное заявление, экс-оперативник завил прошение об отводе судьи, однако и это ходатайство суд отклонил. Решение об избрании меры пресечения суд примет в пятницу, 4 февраля.
Как ранее подсудимый сообщил редакции, заседание по делу о подмене бывшим оперативником улик у хоккейного тренера было возобновлено во время его нахождения в спецприемнике для административно-задержанных. Тогда же был подготовлен материал в суд для избрания меры пресечения.