Дело экс-опера Белоконного рассматривают в Тагилстроевском суде Нижнего Тагила

Дело экс-опера Белоконного рассматривают в Тагилстроевском суде Нижнего Тагила
Дело экс-опера Белоконного рассматривают в Тагилстроевском суде Нижнего Тагила
Сегодня, 19:35ПроисшествияФото: TagilCity.ru
В Тагилстроевском райсуде началось рассмотрение уголовного дела по обвинению экс-оперативника МВД Нижнего Тагила Руслана Белоконного в подлоге улик. Бывшему силовику избирают меру пресечения.

Бывшего полицейского Руслана Белоконного привели в Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила в сопровождении бойцов ОМОН. Согласно картотеке дел, в ходе судебного заседания должно было рассматриваться дело о пьяной езде, однако, как передает корреспондент TagilCity.ru из зала суда, началось слушание о подлоге улик. Дело об административном правонарушении по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» ст. 12.26 п. 2 КоАП РФ было рассмотрено до того, как подсудимого доставили в зал заседаний.

Фото:скриншот сайта Тагилстроевского райсуда

Адвокатом Белоконного на сайте суда значится Алексей Усатов. Однако, во время заседания выяснилось, что правозащитник тагильчанина — Ольга Анисимова из Курганской области — не смогла присутствовать на судебном заседании, поэтому экс-оперативнику предоставили государственного адвоката.

Я отказываюсь от данного защитника, так как у меня есть договор с другим защитником по соглашению, заявил Руслан Белоконный во время заседания.

Фото:tagilcity.ru

По словам подсудимого, следователь Евгений Варехин не пригласил его адвоката на следственные мероприятия.

Вчера мой защитник приехал специально из другого города, ждал приглашения к следственным действиям,сказал экс-полицейский.

В итоге судья Татьяна Шалагинова спустя полтора часа после ходатайства Руслана Белоконного, отклонила его просьбу об отводе защитника. В ответ на данное заявление, экс-оперативник завил прошение об отводе судьи, однако и это ходатайство суд отклонил. Решение об избрании меры пресечения суд примет в пятницу, 4 февраля.

Как ранее подсудимый сообщил редакции, заседание по делу о подмене бывшим оперативником улик у хоккейного тренера было возобновлено во время его нахождения в спецприемнике для административно-задержанных. Тогда же был подготовлен материал в суд для избрания меры пресечения.

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