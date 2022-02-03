Мужчина с ножницами в салоне красоты Екатеринбурга преследовал сотрудницу

Мужчина с ножницами в салоне красоты Екатеринбурга преследовал сотрудницу
Мужчина с ножницами в салоне красоты Екатеринбурга преследовал сотрудницу
Сегодня, 10:39ПроисшествияФото: 1mi

Мужчина в Екатеринбурге напал на женщину в салоне красоты

Сотруднице салона красоты в Екатеринбурге пришлось бежать от мужчины. Посетитель молча схватил ножницы и попытался на нее напасть.

Утром 2 февраля в салон красоты на Добролюбова, 2д пришел мужчина. Он взял с ресепшна ножницы и молча пошел в сторону сотрудницы, не реагируя на вопросы.

Поняв, что с ним что-то не так, девушка убежала и закрылась в соседнем офисе. А незнакомец в черной куртке пошел дальше по коридору.

Когда он вышел на улицу, сотрудница салона вернулась к себе. Однако уже через минуту туда прибежала другая девушка. Она была в одних тапочках и рассказала о мужчине с ножницами. По ее словам выходило, что злоумышленник «отметился» и в здании напротив.

Обе девушки сразу обратились в полицию. Правоохранители пообещали во всем разобраться. Организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщили Е1 в городском управлении МВД.

Сюжеты:
Екатеринбург
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