Мужчина с ножницами в салоне красоты Екатеринбурга преследовал сотрудницу

Утром 2 февраля в салон красоты на Добролюбова, 2д пришел мужчина. Он взял с ресепшна ножницы и молча пошел в сторону сотрудницы, не реагируя на вопросы.
Поняв, что с ним что-то не так, девушка убежала и закрылась в соседнем офисе. А незнакомец в черной куртке пошел дальше по коридору.
Когда он вышел на улицу, сотрудница салона вернулась к себе. Однако уже через минуту туда прибежала другая девушка. Она была в одних тапочках и рассказала о мужчине с ножницами. По ее словам выходило, что злоумышленник «отметился» и в здании напротив.
Обе девушки сразу обратились в полицию. Правоохранители пообещали во всем разобраться. Организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщили Е1 в городском управлении МВД.