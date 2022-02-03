Мужчина с ножницами в салоне красоты Екатеринбурга преследовал сотрудницу

Когда он вышел на улицу, сотрудница салона вернулась к себе. Однако уже через минуту туда прибежала другая девушка. Она была в одних тапочках и рассказала о мужчине с ножницами. По ее словам выходило, что злоумышленник «отметился» и в здании напротив.