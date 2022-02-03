В убийстве мужа из-за отказа зарезать поросенка обвиняется жительница Невьянска

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и начали выяснять причины. Женщина им рассказала, что мужчина никак не решался заколоть поросенка, а кормить его было уже нечем. В тот вечер снова зашел разговор об этом. В результате женщина вспылила и схватилась за нож, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.