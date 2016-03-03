Хотели сами заработать деньги: в Нижнем Тагиле задержаны похитители металла из садовых товариществ (ФОТО)
3 марта 2016, 14:40ПроисшествияТимофей Данилов
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Сотрудники ДПС остановили два автомобиля, выезжавших из коллективного сада «Дорожник-2» в районе Евстюнихи. При проверке вазовской «девятки» и «Сузуки» инспекторы обнаружили в багажниках и салонах автомобилей летнюю печку, металлические уголки и спинки от кроватей.
Сюжеты: Нижний Тагил
Выяснилось, что все металлические изделия двое молодых людей 19-ти и 20-ти лет украли с одного садового участка по улице Березовой.
Злоумышленники признались, что долгое время не могли трудоустроиться на работу. Хотя оба окончили техникум и получили специальность помощника машиниста электровоза. Желание иметь свои, пусть и небольшие, деньги толкнуло товарищей податься в воровство металла.
Безработные тагильчане посетили несколько коллективных садов, где забирали то, что находили на участках. Уже установлено, в какой пункт приема металлолома злоумышленники сдавали украденное «добро». Трое потерпевших написали заявления в полицию.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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