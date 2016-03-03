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На Серовском тракте легковушка врезалась в стоящий на обочине МАЗ на скорости 170 км/ч (ФОТО)
Сюжеты:
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На Серовском тракте легковушка врезалась в стоящий на обочине МАЗ на скорости 170 км/ч (ФОТО)

3 марта 2016, 12:10ПроисшествияДенис Таратонов
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