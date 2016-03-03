На Серовском тракте легковушка врезалась в стоящий на обочине МАЗ на скорости 170 км/ч (ФОТО)
3 марта 2016, 12:10ПроисшествияДенис Таратонов
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На автодороге Нижний Тагил-Серов в аварии погиб человек. В стоящий на обочине МАЗ на скорости 170 км/ч врезался легковой автомобиль.
Сюжеты: Нижний Тагил
ДТП произошло на 351 километре Серовского тракта. На обочине стоял грузовик МАЗ с полуприцепом. Его нахождение там не было обозначено для участников дорожного движения. В 3:20 ночи, по невыясненной пока причине, в него буквально «влетел» автомобиль Opel Astra. От удара легковой автомобиль сильно деформировался, а его 34-летний водитель погиб. Стрелка спидометра осталась зафиксированной на отметке 170 км/ч.
Сотрудники полиции пытаются выяснить причину этого происшествия.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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