На Серовском тракте легковушка врезалась в стоящий на обочине МАЗ на скорости 170 км/ч (ФОТО)

ДТП произошло на 351 километре Серовского тракта. На обочине стоял грузовик МАЗ с полуприцепом. Его нахождение там не было обозначено для участников дорожного движения. В 3:20 ночи, по невыясненной пока причине, в него буквально «влетел» автомобиль Opel Astra. От удара легковой автомобиль сильно деформировался, а его 34-летний водитель погиб. Стрелка спидометра осталась зафиксированной на отметке 170 км/ч.