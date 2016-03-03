"Прописывала" мигрантов у подруги и брала взятки: экс-начальнице тугулымской миграционной службы вынесен приговор

В период с апреля по август 2015 года женщина совершила ряд уголовных преступлений.

Дважды злоумышленница фиктивно поставила на учет по месту пребывания гостей из ближнего зарубежья в квартире своей знакомой. Причем та никого согласия на это не давала. Более того, вообще не знала об этих махинациях.

Начальница миграционной службы сама написала заявление на свое имя с просьбой поставить иностранцев на учет, сама подделала подпись знакомой и принимающей стороны, оформила соответствующие документы.

Также выяснилось, что мошенница трижды брала взятки в размере от 500 до 100 рублей.

Тугулымский суд признал женщину виновной в трех уголовных преступлениях. Правда, несмотря на такой «букет» правонарушений, наказание оказалось не особо суровым – женщина выплатит штраф в 300 тысяч рублей, не сможет 2,5 года работать в госслужбе и органах местного самоуправления. Также виновной придется попрощаться со своими погонами.