В Екатеринбурге рассматривается дело мошенницы, которая незаконно приобрела субсидии на сумму 2 млн. рублей
Женщина с поддельными документами представлялась предпринимателем.
Прокуратурой Свердловской области утверждено обвинение по уголовному делу в отношении жительницы Екатеринбурга. Пару лет назад она проворачивала махинации с субсидиями, выделенных в рамках поддержки предпринимательства.
В 2011-2012 годах мошенница предоставила фальшивые документы в Свердловский фонд поддержки малого предпринимательства. Согласно этим документам, организации, которыми якобы владела женщина, приобрели некое имущество по договорам лизинга.
Обманув сотрудников фонда, псевдопредприниматель получила в рамках областной целевой программы по поддержке малого и среднего предпринимательства 2 млн. рублей.
Но, видимо, жадной мошенницы эта сумма показалась слишком маленькой. И в следующем году она снова обратилась за денежной поддержкой в Свердловский фонд. Новые поддельные документы позволяли ей получить субсидии почти на 6 млн. рублей. К счастью, тогда преступная схема женщины была раскрыта и никаких денег мошенница не приобрела.
Уголовное дело передано в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru