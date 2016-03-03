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В Екатеринбурге рассматривается дело мошенницы, которая незаконно приобрела субсидии на сумму 2 млн. рублей
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В Екатеринбурге рассматривается дело мошенницы, которая незаконно приобрела субсидии на сумму 2 млн. рублей

3 марта 2016, 11:05ПроисшествияТимофей Данилов
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