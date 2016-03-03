В Екатеринбурге рассматривается дело мошенницы, которая незаконно приобрела субсидии на сумму 2 млн. рублей

Прокуратурой Свердловской области утверждено обвинение по уголовному делу в отношении жительницы Екатеринбурга. Пару лет назад она проворачивала махинации с субсидиями, выделенных в рамках поддержки предпринимательства.

Но, видимо, жадной мошенницы эта сумма показалась слишком маленькой. И в следующем году она снова обратилась за денежной поддержкой в Свердловский фонд. Новые поддельные документы позволяли ей получить субсидии почти на 6 млн. рублей. К счастью, тогда преступная схема женщины была раскрыта и никаких денег мошенница не приобрела.