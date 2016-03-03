В Новоуральске ревнивый мужчина задушил свою возлюбленную
3 марта 2016, 17:10Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Убийца пойдет под суд.
Следственный отдел Новоуральска завершил расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя.
1 января мужчина отмечал со своей сожительницей долгожданные новогодние праздники. Изрядно выпив алкоголя, обвиняемый, судя по всему, приревновал свою возлюбленную к другим мужчинам. Пьяный ревнивец начал избивать сожительницу, а после задушил её. Женщина погибла на месте.
Уголовное дело передано в суд на рассмотрение.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей