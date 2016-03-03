В Новоуральске ревнивый мужчина задушил свою возлюбленную

1 января мужчина отмечал со своей сожительницей долгожданные новогодние праздники. Изрядно выпив алкоголя, обвиняемый, судя по всему, приревновал свою возлюбленную к другим мужчинам. Пьяный ревнивец начал избивать сожительницу, а после задушил её. Женщина погибла на месте.