Задержана подозреваемая в деле екатеринбургских коллекторов
3 марта 2016, 09:20ПроисшествияТимофей Данилов
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Напомним, 25 февраля выбиватели долгов закрыли в квартире 12-летнего сына должника и грозились сжечь его. А 29 февраля они, несмотря на то, что история получила широкий общественный резонанс в области, вновь пришли в эту квартиру и угрожали уже самому мужчине.
Сюжеты: Екатеринбург
Задержанной оказалась 28-летняя менеджер компании «Домашние деньги». Девушка лично контролировала оформление кредитов, выдачу денег и их принудительный возврат в случае несвоевременного погашения.
Как выяснилось, 29 февраля именно она приходила к должнику с угрозами. Сейчас следствие устанавливает, причастна ли задержанная к событиям 25 февраля. Решается вопрос об аресте подозреваемой.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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