Задержана подозреваемая в деле екатеринбургских коллекторов

Задержанной оказалась 28-летняя менеджер компании «Домашние деньги». Девушка лично контролировала оформление кредитов, выдачу денег и их принудительный возврат в случае несвоевременного погашения.

Как выяснилось, 29 февраля именно она приходила к должнику с угрозами. Сейчас следствие устанавливает, причастна ли задержанная к событиям 25 февраля. Решается вопрос об аресте подозреваемой.