26-летний пассажир погиб в лобовом столкновении под Первоуральском из-за водителя без прав
В смертельном ДТП, произошедшем недалеко от Первоуральска, 2 водителя и пассажир иномарки получили серьезные травмы, сообщает Е1.RU.
Накануне вечером на автодороге Первоуральск-Шаля произошла смертельная авария.
Виновником ЧП стал водитель, лишенный права управления транспортным средством за многочисленные нарушения ПДД. За 6 лет вождения 30-летний мужчина 65 нарушил правила на дороге.
Владелец Opel Astra во время движения превысил скорость и выехал на встречную полосу. В это время водитель авто УАЗ «Патриот» совершал обгон другого автомобиля – ВАЗ. Произошло столкновение. В результате аварии 26-летний пассажир иномарки скончался на месте от полученных травм, водитель «Патриота», пассажир и управлявший Opel Astra мужчина получили травмы и были госпитализированы.
На основании установленных нарушений ПДД водителем иномарки были составлены административные протоколы по соответствующим статьям КоАП РФ.
Фото: E1.ru
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