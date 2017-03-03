26-летний пассажир погиб в лобовом столкновении под Первоуральском из-за водителя без прав

Виновником ЧП стал водитель, лишенный права управления транспортным средством за многочисленные нарушения ПДД. За 6 лет вождения 30-летний мужчина 65 нарушил правила на дороге.

Владелец Opel Astra во время движения превысил скорость и выехал на встречную полосу. В это время водитель авто УАЗ «Патриот» совершал обгон другого автомобиля – ВАЗ. Произошло столкновение. В результате аварии 26-летний пассажир иномарки скончался на месте от полученных травм, водитель «Патриота», пассажир и управлявший Opel Astra мужчина получили травмы и были госпитализированы.