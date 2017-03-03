Фекальные сталагмиты стали причиной возбуждения административного дела в Серове

Напомним, что жители дома неоднократно жаловались на сталагмит из фекалий, который образуется в подъезде аварийного дома с наступлением холодов.

В ходе проверки, как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, было установлено, что дом признали аварийным в 2015 году, планируемая дата расселения жильцов – до 2025 года, однако в доме, как сообщают сами жители, жить невозможно уже давно.

Стоит заметить, что столь длительный срок расселения нарушает конституционные права граждан на безопасные условия проживания. Жильцы дома жалуются на холод в квартирах и говорят, что их дети часто болеют. В ходе проверки все факты, изложенные в СМИ, подтвердились.

Прокуратура обратилась к и.о. главы администрации городского округа с требованием устранить нарушения жилищных прав граждан. Также была проведена проверка по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей управляющей компанией, под чьим ведомством находится злополучный дом. Территориальным подразделением РПН в отношении юридического лица возбуждено административное дело по ст. 6.4 КоАП РФ.

Ситуация остается под контролем прокуратуры.