Иномарка въехала в ВАЗ-2114 на центральной площади Нижнего Тагила (ФОТО)

Автомобиль серого цвета врезался в серебристый ВАЗ-2114. У отечественного авто вмята передняя боковая дверь с правой стороны, замято переднее крыло и повреждена передняя подвеска.

В ГИБДД сообщили, что данное дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано не было.

Вероятно, его участники разъехались по Европротоколу. Они имеют право не вызывать инспектора ГИБДД, составить Европротокол и самостоятельно обратиться в страховую компанию, если ущерб, по их мнению, составляет не более 50 тысяч рублей пояснили редакции TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД.