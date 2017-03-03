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Избившие и ограбившие журналистов канала «Ермак» сотрудники автосервиса могут получить до 6 лет лишения свободы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Избившие и ограбившие журналистов канала «Ермак» сотрудники автосервиса могут получить до 6 лет лишения свободы

3 марта 2017, 09:40Происшествия
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