Избившие и ограбившие журналистов канала «Ермак» сотрудники автосервиса могут получить до 6 лет лишения свободы

Как сообщает прокуратура Свердловской области, сотрудники телекомпании «Ермак» прибыли в автосервис по редакционному заданию, чтобы снять сюжет о некачественной работе мастерской.

В коридоре мастерской между заявителем и заместителем директора произошла драка, которая была зафиксирована на видео представителями СМИ. Потом мужчина набросился на корреспондента и оператора, в ходе драки была повреждена аппаратура, принадлежащая телекомпании, а журналисты получили побои. Общая сумма ущерба, причиненная работником автосервиса телекомпании, составляет 979 тыс. руб.