Избившие и ограбившие журналистов канала «Ермак» сотрудники автосервиса могут получить до 6 лет лишения свободы
Летом минувшего года у жителя Екатеринбурга, обратившегося в автосервис для ремонта машины, возник конфликт с работниками мастерской на почве некачественного оказания услуг. Мужчина обратился в СМИ с просьбой осветить данную ситуацию.
Как сообщает прокуратура Свердловской области, сотрудники телекомпании «Ермак» прибыли в автосервис по редакционному заданию, чтобы снять сюжет о некачественной работе мастерской.
В коридоре мастерской между заявителем и заместителем директора произошла драка, которая была зафиксирована на видео представителями СМИ. Потом мужчина набросился на корреспондента и оператора, в ходе драки была повреждена аппаратура, принадлежащая телекомпании, а журналисты получили побои. Общая сумма ущерба, причиненная работником автосервиса телекомпании, составляет 979 тыс. руб.
Обвинительное заключение в отношении сотрудников автосервиса утверждено, и они предстанут перед судом. Им грозит наказание по ч. 3 ст. 144 УК РФ, п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ, п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ.
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