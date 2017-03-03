Молодая учительница убита ножом сегодня ночью в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Как пишет АН «Между строк», между 21-летним мужчиной и погибшей ночью произошел конфликт, в ходе ссоры молодой человек нанес девушке ножевое ранение. Соседи по квартире, услышавшие шум, вызвали полицию и медиков, однако девушка умерла до их приезда.

Подозреваемый не пытался скрыться с места происшествия и дал признательные показания. Вероятнее всего, как пояснил руководитель следственного отдела по Тагилстроевскому району, в момент совершения преступления мужчина был пьян.

Как сообщают родственники погибшей, молодой человек уже имеет судимость, ранее он ломал Анастасии руку и уже наносил ножевые ранения. Молодые люди жили в одном доме и состояли в отношениях уже давно.

У погибшей осталась дочь шести лет. Обвиняемый направлен в СИЗО, ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы за убийство.