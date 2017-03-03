Пожарная машина застряла в сугробе и не доехала на вызов в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Вот так на Кировградской 73а чистят дворы. Не могут пожарные проехать, не доехали до места, еще и в гаражах застряли. Вторая машина где-то час копалась в жиже. Вина не самих пожарных, управляющая компания раза три за зиму проехала. Так, сверху почистили комментирует в соцсети автор видео.