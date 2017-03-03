Сотрудница лагеря в Свердловской области понесет наказание за гибель ребенка в реке
3 марта 2017, 08:10Происшествия
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В поселке Лобва в Новолялинском районе летом 2016 года случилась трагедия – 6-летний мальчик утонул в местной реке. Обвинение в смерти ребенка было предъявлено начальнице смены оздоровительного лагеря, куда ходили заниматься ребята перед зачислением в первый класс.
Дети были отпущены домой раньше запланированного времени, поэтому 6-летний мальчик без сопровождения родителей отправился на реку Лямпа, чтобы искупаться. Он утонул, поскольку не имел достаточных навыков плавания, передает СК РФ по региону. Его одежда и игрушка были обнаружены на берегу реки. Тело было найдено в воде недалеко от оставленных вещей.
В отношении 38-летней начальницы смены было возбуждено уголовное дело по факту халатности, приведшей к смерти человека. От руководства школы потребовали не допускать подобных ситуаций впредь.
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